Dordtse Koen treedt op als Peperzout: 'Spelen op Wantijpop was een life goal'

Eddie en Ying stoppen na 25 jaar met snackbar Hobé: ‘Hartver­scheu­rend dat ik geen afscheid kan nemen’

Geen babi pangang, patatje stoofvlees of burger meer van snackbar Hobé. De Chinees-Nederlandse snackbar aan de Dubbeldamseweg-Zuid in Dordrecht sluit de deuren voorgoed. ,,Ik ben ongeneeslijk ziek en mijn kinderen willen de zaak niet overnemen. Met pijn in mijn hart stoppen we na 25 jaar.”