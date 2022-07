Dordtse kledingwinkel van overleden Sylvera vanaf nu in handen van Pauline (17)

De opleiding tot sociaal werker voelde voor de tiener uit Ambacht als een blok aan haar been. Ze wil niet over een paar jaar, maar nu al met mensen werken. En met kleding. Vorig jaar begon ze haar eigen webshop en begin januari kwamen er twijfels. ,,Het ondernemerschap is keihard. Ik sprak met mezelf af: ik doe het nog één jaar, en anders kap ik ermee.’’ Toen zag ze in april het artikel in deze krant over Simon, die een opvolger zocht voor de kledingwinkel van zijn door ziekte overleden vrouw Sylvera.