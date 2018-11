Dordtse jongeren veroordeeld na mishandelen homo's: homofobie niet bewezen

Bij de eerste aanval op de Smitsweg werd een jongeman ernstig toegetakeld. Een ander stel ontkwam met de auto, nadat het onraad had geroken.



De volgende dag was de groep ‘pedojagers’ verdubbeld na zestien deelnemers. Die probeerden onder meer een man te grazen te nemen, die juist had verklaard niet met een minderjarige te willen daten. Een van de aanstichters had evenwel aangedrongen om toch te komen om hem thuis te brengen.



In dat laatste geval zag het Openbaar Ministerie bewijs dat er bewust op homo's werd gejaagd en er dus sprake was van een haatmisdrijf.



Het is nog onbekend of de veroordeelden in beroep gaan tegen de straffen. Daarvoor hebben ze twee weken de tijd.