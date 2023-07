Dordtse heemraad buigt zich over PFAS

Burenraad trekt voorlopig stekker uit samenwer­king met Chemours: ‘Onvoldoen­de wederzijds vertrouwen’

De Burenraad wil voorlopig niet meer samenwerken met DuPont en Chemours. Het wederzijds vertrouwen ontbreekt. Een openbare, kritische brief op de website van de Burenraad over Chemours zorgde voor ergernis bij de bedrijven, die vervolgens niets zagen in een bijeenkomst met burgers en media erbij.