Dordtse handhavers krijgen bodycam

Overvaller Van der Valk krijgt 1,5 jaar cel én een alcoholver­bod

Over enkele maanden zit de gevangenisstraf er op voor overvaller Dave B. (40). De Dordtenaar overviel in mei het Van der Valk hotel in zijn woonplaats en kreeg hiervoor vrijdag van de rechtbank anderhalf jaar cel opgelegd, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

25 november