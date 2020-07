Dordtse gevangenis plaatst metershoge netten tegen smokkel van wapens, drugs en telefoons

Streep door Kerstmarkt vanwege corona, Monumenten­da­gen gaan wel door

16:32 Er komt dit jaar geen Kerstmarkt in Dordrecht. De organisatie laat weten dat het vanwege de coronamaatregelen onmogelijk is om het populaire evenement te organiseren in december. Anderhalve meter afstand is onmogelijk. De Open Monumentendagen in september gaan, in aangepaste vorm, wél door.