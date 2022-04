Dordtse Dunya (16) vermist: wie heeft haar gezien?

De tiener vertrok die zaterdag vanaf haar huis in Dordrecht om naar haar stageplek te gaan. Daar is ze alleen nooit aangekomen. ,,Toen haar familie dat ontdekte is er melding gedaan bij de politie”, zegt een woordvoerder van de politie. ,,We komen heel graag in contact met Dunya, of met iemand die ons met haar in contact kan brengen, iemand die haar recent heeft gesproken en weet waar ze is. Daarom delen we haar foto.”