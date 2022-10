Dordtse die op vier familieleden instak dinsdag voor rechter

Het steekincident had medio juli ’s nachts plaats in de normaliter rustige Seringenstraat in de wijk Dubbeldam. De slachtoffers, van wie dus drie minderjarig, belden in paniek aan bij de naaste buren. Deze familie ontfermde zich over hen tot het moment dat van alle kanten hulpverleners toesnelden. Buurtbewoners waren danig onder de indruk van het incident.