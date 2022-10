Dordtse Cultuurnacht zet gratis treintje in en toont kunst op toiletten

Boris Gunst, projectleider van de Dordtse Cultuurnacht , raadt bezoekers aan om een QR-code te scannen die op het programmaboekje prijkt. Deze liggen bij alle deelnemers voor de grijp. ,,Via die code word je lid van een cultuurnacht-appgroep die je voorziet van updates in het programma en die live de locatie van het treintje aangeeft.’’

Horeca

Een andere toevoeging aan het programma is ‘Studio Toilt’, waarbij werk van kunstenaars uit de stad wordt geëxposeerd in toiletten van culturele organisaties en horeca in de binnenstad. ,,Zelfs op de wc hoef je dit weekeinde niet te vervelen in Dordrecht ’’, concludeert Gunst.

Het straattheater is uitgebreid met een lokaal gezelschap dat moeiteloos te herkennen is aan de schapenkoppen die ze dragen. Theater Het Weeshuis gaat ook op pad in stad. Iconoclash, het platform voor muurschilderingen in de openbare ruimte in de Drechtsteden, maakt nieuwe kunst tussen bioscoop The Movies en de Kunstkerk.