Dordtse bruiloftsgasten verongelukt in Roemenië, bruidegom zwaargewond

Het stel was samen met een 47-jarige man uit Amersfoort in Roemenië voor de bruiloft. Dinsdag zouden ze terugkeren naar Nederland. Het echtpaar zat zondagavond samen met de Amersfoorter en het bruidspaar in een auto toen het ongeluk gebeurde, in de buurt van het dorp Breaza. Het echtpaar zat aan de rechterkant van de auto en is vermoedelijk door de klap van het ongeluk om het leven gekomen.

Van Pelt ligt zwaargewond in een ziekenhuis in Boekarest. ,,Hij heeft zijn bekken gebroken, allebei zijn armen gebroken en een hersenschudding", vertelt hij over zijn stiefzoon. ,,Mijn stiefzoon en het bruidspaar lagen eerst in een streekziekenhuis, maar zijn later overgebracht naar het Universitair ziekenhuis in Boekarest." De ex-vrouw van de Amersfoorter is afgereisd naar Roemenië. ,,Ze horen als het goed is vandaag of hij deze week nog kan worden overgebracht naar Nederland."