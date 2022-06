Dordtse Boekenmarkt viert 25ste verjaardag én overweegt vinyl- en boekenmarkt in toekomst

Blauwalg in recreatie­plas Sandelin­gen, zwemmen verboden

Een frisse duik nemen in recreatieplas Sandelingen Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht zit er even niet in. Zwemmen is daar tijdelijk verboden, omdat een te hoge concentratie blauwalg is vastgesteld in het zwemwater. De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft daarom een negatief zwemadvies afgegeven voor de recreatieplas.

24 juni