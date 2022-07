Dordtse binnenstad stroomt vol voor eerste avond van muziekfestival Big Rivers

Big Rivers in Dordrecht; dit is wat je waar en wanneer kunt doen

De muzikanten werden vervangen door de Leif de Leeuw Band en de Rolling Stones tribute band Exile (onder meer bekend van het SBS-programma The Tribute ). Gelukkig staat er dit weekend nog genoeg muziek op het programma. Muziekliefhebbers hebben de keuze uit dertien podia in en rondom het centrum.

Spuiboulevard vol

De organisatie roept op om niet meer naar het VHC Kreko Stage te komen. Publiek dat nog komt kijken naar het optreden van La Fuente wordt niet meer toegelaten. Via Facebook zegt de organisatie: ,,Het podium op de Spuiboulevard is op dit moment vol, bezoek een van onze andere podiums of haal even wat te eten of te drinken in de binnenstad.’’