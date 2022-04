Dordtse basisschool organiseert veiling om Oekraïense vluchtelingen in de stad te helpen

Op basisschool De Meridiaan in Sterrenburg willen ze graag iets doen voor de Oekraïners die hier in Dordrecht worden opgevangen. Daarom maakten de leerlingen grote houten vredesduiven die ze op de website van school gaan veilen. ,,Vinden ze leuker dan dat het in de grote pot verdwijnt.’’

Donderdagmiddag moesten al de vredesduiven klaar zijn, want toen werden foto’s gemaakt voor op het internet. De leerlingen deden actief mee. ,,Vanuit de kinderraad, waar meerdere kinderen van groep 5 tot en met groep 8 in zitten, klonk de behoefte om niet alleen maar over oorlog praten, maar liever over vrede’’, vertelt schooldirecteur Herman Oldenhuis. ,,Zo kwamen ze ook bij de vredesduiven uit.’’

Quote Als we het op Giro 555 storten, gaat het in een grote pot; nu blijft het in Dordrecht Herman Oldenhuis, Directeur basisschool De Meridiaan

Elke klas heeft een grote houten vredesduif gemaakt en versierd, en sinds vrijdag staan de duiven online. Oldenhuis: ,,Het wordt dus een stille veiling.’’ Op 11 mei, na de aankomende twee weken meivakantie, houdt de school een pleinfeest waar veel acties worden gehouden en waar ook het geldbedrag wat er met de veiling is verdiend, bekend wordt gemaakt. ,,Die overhandigen we dan symbolisch aan wethouder Heijkoop. We leveren het geld waarschijnlijk in bij Crownpoint.’’

Vredesduiven de logische keuze

De school kiest om verschillende redenen voor de veiling van de vredesduiven. ,,De kinderen willen graag iets doen voor de Oekraïense kinderen en andere vluchtelingen die hier in Dordrecht zitten. Als we het op Giro 555 storten, gaat het in een grote pot; nu blijft het echt in de stad.’’

Ook was het de bedoeling om een actie te doen die een tijdje duurt. ,,Anders is het zo voorbij en gaan we weer door met de dagelijkse sleur.’’ De vredesduif is ook een toepasselijke keuze. ,,Je gebruikt het zo als een soort symbool om er iedere dag even aan terug te denken en het gesprek gaande te houden.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.