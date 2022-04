Dordtse artiest Leo Schellinger (71) zet na 54 jaar punt achter carrière: ‘Geen zin om voor lul te staan’

Hij was er bij, die allereerste editie van Big Rivers in 1998. En de achttien edities daarna stond hij óók op het podium van Dordrechts grootste muziekfestival. Aankomende zomer is hij er ook, maar dit keer als bezoeker. ,,Ja, natuurlijk ben ik er! Ik trad er altijd op met mijn band Leo Schellinger & Friends, ik ken inmiddels iedereen daar.’’ Om er als toeschouwer in plaats van artiest te zijn, gaat ook vast wel even pijn doen. ,,Het is een klotesituatie.’’