Dordtse ambtenaren krijgen les over omgaan met transgenders

Toernooi beachvol­ley­bal Heerjans­dam mag na rellen doorgaan

11 oktober Het traditionele beachvolleybaltoernooi in Heerjansdam moet volgend jaar gewoon door kunnen gaan. Burgemeester Dominic Schrijer ziet in de rellen van eind augustus geen reden om het voortaan te verbieden. ,,Vorig jaar is het ook goed gegaan, dus het kan wel. Ik ga in overleg met alle betrokkenen kijken waar het misgegaan is'', vertelde hij dinsdagavond aan de verontruste gemeenteraad van Zwijndrecht.