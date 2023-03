Dordts mysterie: wat doet dit monument in het Wantijpark?

indebuurt.nlIn het Wantijpark staat een rijksmonument waar veel mensen niet vanaf weten. Aan de oever van de Vlij vind je namelijk een oude muur. Of beter gezegd: de restanten van een muur. Waarom staat deze wand daar en waar was het voor?

De oude muur in het Wantijpark staat er niet zomaar. Het is namelijk een voormalige schietmuur. Om precies te zijn was het een muur van het in Dordrecht gelegerde Korps der Pontonniers. Dit korps van het Nederlandse leger hield zich bezig met het bouwen van (tijdelijke) bruggen en pontons. Eerst was het schietterrein (nog zonder muur) op de Staart, maar toen er een zwembad gebouwd werd, verhuisden ze tijdelijk naar Papendrecht.

Schietbaan met kogelvanger

In 1919 besloot de gemeente Dordrecht een schietbaan met een kogelvanger aan te leggen buiten de stad. De pontonniers kwamen terug om daar het schieten te oefenen. Totdat het Wantijpark werd aangelegd rondom de muur. De architect dacht bij het ontwerpen dat de schietbaan verplaatst zou worden, maar dat werd het niet. Er waren plannen om de schietbaan naar het einde van de Staart te verplaatsen, maar dat idee ging niet door vanwege de aanleg van de Baanhoekweg. Na heel wat gebakkelei over waar de schietmuur en -baan naartoe moest, werd besloten om hem te laten liggen. Als er werd geschoten, werd het park voor de veiligheid van bezoekers gesloten.

Volledig scherm Een oude foto van de schietmuur met speeltuin. | Foto: Regionaal Archief Dordrecht

Overlast

De schietbaan zorgde voor veel overlast. Vooral bewoners van de Vogelbuurt en Indische Buurt waren snel klaar met het geknal van mitrailleurs. Er werd bezwaar gemaakt door bewoners, waardoor er moeite werd gedaan om de baan ergens anders te maken. Pas in 1961, toen er geen behoefte meer was aan een schietbaan in Dordrecht, werd de laatste kogel geschoten. De muur bleef altijd staan en fungeerde als speelplek voor kinderen. Inmiddels is het een rijksmonument dat om de zoveel tijd gerestaureerd wordt.

Wil je meer lezen over de schietmuur? Jaap Bouman schreef er een uitgebreid artikel over.

