Dordts mysterie: dit is waarom er vroeger een dikke muur om Dordrecht stond

Dordrecht zelf bestaat al honderden jaren. Het begon als een kleine nederzetting, maar werd steeds wat groter en bleef veranderen. Vroeger liep er een stadsmuur rondom Dordrecht. Het oudste stukje muur wordt al in een archief uit 1307 vermeld. Dit was het gedeelte nabij de Spuipoort, waar je nu de Spuibrug vindt. In de Korte Kalkhaven vind je aan de muur een plaat waarop je de oude stadsmuur kunt bekijken.

Stadsmuren in Dordrecht

Vestingstad Dordrecht

De stadsmuur is een van de punten waaraan je kon zien dat Dordrecht een vestingstad is. Maar een stad met een muur is niet direct een vestingstad. Dat ligt wat genuanceerder. Vestingsteden hebben namelijk een specifiek doel: het beschermen van strategisch belangrijke locaties, zoals een plek waar een grens of belangrijke land- of waterwegen samenkomen.



Op sommige plekken zie je nog dat Dordrecht een vestingstad was. Denk aan de historische binnenstad met pakhuizen. Of aan de Groothoofdspoort en Catharijnepoort. Al hadden we véél meer poorten in het verleden.