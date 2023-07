Dordts mysterie: dit is de langste straatnaam in de stad

Huisgenoot steekt man neer na ruzie over vieze badkamer, of ging het toch om drugs?

In zijn hals zit een rond gat. Er stroomt bloed uit. Net als uit zijn linkeroor, waar twee verwondingen zitten. Agenten vinden op eerste paasdag een flink gewonde man in een voortuin van de Dordtse Vincent van Goghstraat. Hij zegt met een schroevendraaier te zijn neergestoken door huisgenoot T. S. (45). Aanleiding: ruzie over een vieze badkamer. S. beweert in de rechtbank dat juist hij werd aangevallen na opmerkingen over het dealen van drugs. ,,Hij heeft zichzelf verwond.’’