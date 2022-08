Dordts beeld voor gebroeders De Witt werd niet met open armen ontvangen: ‘Is aan zulke rampen niets te doen?’

indebuurt Barbecueën in Dordrecht: chef-kok Julius Jaspers van Topchef geeft tips

Het is volop zomer in Dordrecht en overal worden de barbecues uit de schuur gehaald. Maar wat leg je erop? Hoe voorkom je barbecue-stress? En wat is de gouden tip voor de ultieme smaaksensatie? Chefkok Julius Jaspers, bekend van de tv-programma’s Topchef en Masterchef, vertelt.

