Dordtenaren opgepakt voor diefstal 7000 kilo koper

Sport ASWH moet in het nieuwe jaar het tij gaan keren

17:01 Kan ASWH de neergaande lijn in de prestatiecurve weer een positieve knik geven in 2019? Die prangende vraag bleef ook na het eerste optreden van de Ambachtse derdedivisionist in 2019, een oefenduel in eigen omgeving tegen tweede divisie-hoogvlieger IJsselmeervogels (0-1), boven sportpark Schildman zweven.