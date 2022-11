Dordtenaar zou mensen voor 263.000 euro hebben opgelicht

‘Dordtse Baantjer’ speelt zich deze keer af rondom de laatste kerstmarkt: was het een ongeluk of misdrijf?

Zaterdag verschijnt het zevende deel in de detectivereeks van schrijfster Caty Groen, ook wel bekend als de Dordtse Baantjer. Rechercheur Rick Benson gaat op zoek naar het ware verhaal achter de vondst van een lichaam in de Nieuwe Haven tijdens de laatste Kerstmarkt in Dordrecht.

12 november