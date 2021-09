Dordtenaar (37) opgepakt na steekincident in trein naar Rotterdam

Op de eerste dag dat Lobi BBQ in Dordrecht open was, ging alles binnen een paar uur op: ‘Drukker dan gehoopt’

23 september Het barbecue afhaalrestaurant ‘Lobi BBQ’ opende op 10 september haar deuren in Dordrecht en sindsdien is het flink aanpoten. De Rotterdamse, maar in Dordrecht woonachtige Ghislaine Mijnhijmer (33) is franchise-eigenaar van het nieuwe restaurant aan de Spuiweg. ,,Het is drukker dan ik had durven hopen.’’