Dordt in Stoom neemt afscheid van Hans, Ebe en Erik, samen goed voor ruim honderd jaar vrijwilligerswerk

Dag twee van Dordt in Stoom loopt als een trein: ‘Het is duwen en trekken, maar de sfeer is fantas­tisch’

Het begon gisterenavond al met de Vlootschouw, maar vandaag is de eerste weekenddag waarop Dordt in Stoom de binnenstad en een stukje Biesbosch overneemt. Het weer is aangenaam en in het centrum is het hartstikke druk. ,,Er zijn wachtrijen van zeker honderd meter.’’