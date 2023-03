Dordt in Stoom afschaffen en de Merwelanden onder water?

LEZERSBRIEVENOf Dordt in Stoom moet stoppen vanwege de stikstofproblematiek? En moet Rijkswaterstaat de Hel- en Zuilespolder in de Merwelanden onder water zetten. Die onderwerpen waar het AD uitgebreid over schreef leverde reacties op van lezers.

Dordt op Stoom

Gaan we nu overal op slakken zout leggen? Er gaat elk jaar voor miljoenen aan vuurwerk over de hele wereld de lucht in, met zoveel fijnstof dat zo'n stoomevenement in het niet valt. Het is een keer in twee jaar en de plaatselijke horeca heeft er ook profijt van. En die heeft al genoeg op z’n lazer gehad tijdens corona. Er zijn een beetje teveel zeurpieten hier. Er mogen geen levende dieren meer getoond worden omdat een stelletje gekken het zielig vindt. Nog even en in de hele regio is geen fluit meer te doen. En dan weer zeuren dat het zo’n dooie boel is. Ja, aan wie heb je dat te danken? Inderdaad! Die dus.

Roel Unij

Hendrik-Ido-Ambacht

Merwelanden onder water



Misschien is het voor dit gebied de beste oplossing om het onder water te zetten. Je weet nooit wat de gemeente/ provincie verzint met het bestemmingsplan voor dat gebied. Wellicht wordt het bestemmingsplan dan aangepast naar woningbouw. Of nog erger industrie of een groot zonnepark...

Cindy Buitendijk

Dordrecht

Gorkum en de toeristen

Gorkum moet toeristen verleiden. Visit Secret Gorinchem with a local! Ik steun van harte de noodkreet van columnist Roy Grünewald. Het werelderfgoed verdient beter dan vrouwenbondverhalen. Ik roep de blieken op om jaarlijks een processie te houden ter nagedachtenis aan de Martelaren van Gorkum. Niet zo’n fraaie episode, maar er is geen groter vermaak dan leedvermaak. Het Hendrick Hamel Museum. Never zo’n grafkamer meegemaakt. Vertel over de vreselijke schipbreuk van Hendrick en zijn vele bijvrouwen. En dan Jacoba van Beieren. Ze hakte met 3000 huurlingen Willem van Arkel in de pan in de Revetsteeg. Valt best een musical van te maken. Soldaat van Jacoba! Slot Loevestein was dé martelkamer van Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De hedendaagse slotdirectie zwijgt hierover als het graf. Demo’s van martelwerktuigen in de staatsgevangenis. Oneindig veel beter dan die domme kijkdozen. En dan de vermaledijde watergeuzen. Ze staken ook nog Woerkum aan de overkant in brand. Lichtspektakel Buiten de Waterpoort. Hallo, wakker worden, verhalen vertellen, zijn jullie er nog?

Piet Hartman, schrijver-columnist

Altena

