Dordrechts Museum is op zoek naar kunstenaars met migratieverleden voor een nieuwe tentoonstelling

Twee afhaalres­tau­rants beschoten in één nacht: schutter spoorloos

In één weekend tijd zijn twee filialen van het Surinaamse afhaalrestaurant Lobi BBQ beschoten: aan de Spuiweg in Dordrecht, en in Rotterdam. Er vielen geen gewonden. De schutter is spoorloos. ‘We zijn op zoek naar getuigen.’

27 november