Dordrecht wil concrete cijfers over toerisme

Het krioelt in Dordrecht deze zomervakantie, nog meer dan in de rest van het jaar, van de toeristen. Wie in het centrum lukraak iemand aanschiet om de weg te vragen, heeft steeds grotere kans dat die persoon zijn schouders ophaalt en in het Duits, Italiaans, Spaans, Engels of Frans duidelijk maakt dat hij hier niet vandaan komt en het niet weet. Amsterdam in het klein als het ware.

Hoewel ook marketingdirecteur Gerben Baaij met eigen ogen ziet dat het toerisme in de stad de afgelopen jaren gigantisch is toegenomen, mede door veel aandacht voor de stad in binnenlandse en buitenlandse media en spektakels als The Passion en Koningsdag, weet hij simpelweg niet te benoemen hoeveel toeristen de stad jaarlijks weten te vinden.

Economische betekenis

,,Dat durf ik niet meer te zeggen’’, bekent hij. ,,Tot 2014 kochten we die cijfers in. Maar over de betrouwbaarheid daarvan ontstond destijds veel twijfel. Daarom zijn we er mee gestopt.’’

Door de gigantische toename toeristen van de laatste tijd zijn concrete cijfers echter onontbeerlijk. ,,Dat hoeft niet tot drie cijfers achter de komma, maar de ontwikkeling wil je wel weten. Uit welke landen komen de toeristen, uit welke regio daar en waar geven ze hier hun geld aan uit? Wat is de economische betekenis? Met die kennis kun je het beleid beter afstemmen op de toerist. Het is handig om zulke dingen te weten. Je beleid en activiteiten kun je daar dan beter op afstemmen.’’

Talen

Een praktisch voorbeeld is volgens Baaij de informatievoorziening. Zo werd eerder geopperd bij het standbeeld van Johan en Cornelis de Witt bij de Visbrug een paneel te plaatsen met daarop uitleg over de historische context. Volgens Baaij is met concrete cijfers in één oogopslag duidelijk in welke talen dat op het paneel moet komen te staan.