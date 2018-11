Dordrecht wil af van parkeernorm in het centrum

Het idee daarachter is dat de binnenstad bereikbaar is en moet blijven. Wethouder Rik van der Linden: ,,Er komen meer toeristen en we willen de komende jaren veel huizen gaan bouwen, dus het wordt er de komende jaren steeds drukker.’’



Het gaat volgens Van der Linden nadrukkelijk alleen om het centrum, vanwege de aanwezigheid van veel voorzieningen daar en ook het openbaar vervoer. ,,Met de trein ben je zo op je werk in Rotterdam of Den Haag. Je kunt je voorstellen dat een auto en een parkeerplaats daarom niet bovenaan het prioriteitenlijstje staan van mensen die in de binnenstad willen gaan wonen’’, aldus Van der Linden.



Dat wil niet zeggen dat nieuwe bewoners van de binnenstad per definitie geen autobezitter mogen zijn. Te denken valt aan parkeren op afstand, bijvoorbeeld op het parkeerterrein aan de Weeskinderendijk.