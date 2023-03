Dordrecht viert Internationale Vrouwendag: dit is er allemaal te doen

Op Wereldvrouwendag barst het van de activiteiten in Dordrecht. Van de onthulling van het Lenie Dickepad tot de overhandiging van een manifest. ,,Acht maart staat in het teken van strijdbaarheid en solidariteit van en voor vrouwen overal ter wereld.”

Op Wereldvrouwendag wordt op de gemeentelijke begraafplaats Essenhof in Dordrecht het Lenie Dickepad onthuld met wethouder Chris van Benschop. Dicke (1922-2000) staat in de stad symbool voor het verzet van vrouwen in de Tweede Wereldoorlog. Belangstellenden kunnen vanaf 14.30 uur terecht in de aula.

Sprekers

Vervolgens is er om 16.00 uur een bijeenkomst bij de ‘Stop geweld tegen vrouwen-bank’, in de Johan de Wittstraat tegenover ’t Bevertje. Er komen verschillende sprekers samen om het te hebben over het belang en de betekenis van Internationale Vrouwendag. Ook is er muziek en wordt het manifest Dordrecht een stad waar vrouwen willen wonen overhandigd.

Daarna kunnen geïnteresseerden om 16.30 uur het woon- en schrijvershuis van schrijfster Top Naeff, aan het Beverwijcksplein, bezoeken. De dag wordt afgesloten met de film She Said in The Movies om 19.30 uur, een film over het seksueel grensoverschrijdend gedrag van Harvey Weinstein en twee journalisten van de New York Times die dit aan het licht brachten. Dit schandaal gaf de #MeToo-beweging een enorme boost.

