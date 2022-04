Dordrecht stevent af op een coalitie met kleinst mogelijke meerderheid: ‘Moet niet alleen uit landelijke partijen bestaan’

Modeltrein­bou­wer Marc (51) maakte compleet festival op schaal: ‘Je hebt je tien vingers niet voor niets, hè!’

Er is vrij weinig wat Papendrechter Marc Rijkhals (51) onmogelijk acht. Naast dat hij onder andere modeltreinen bouwt en docent op een middelbare school is, bouwde hij in twee jaar tijd een compleet miniatuurfestivalterrein van het Belgische Graspop. ,,Ik leef al jaren volgens het Pippi Langkous-principe: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’’

4 april