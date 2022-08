Dordrecht krijgt speciale wandeltocht mét entertainment tijdens nationale sportweek

Mooie of bijzondere boom in de wijk? Misschien wint-ie wel de nieuwe Dordtse boomverkie­zing

De Dordtse Bomenridders komen met een boomverkiezing, met deelname van Dordtse bomen met een speciale betekenis en sociale functie. In iedere wijk wordt minimaal één basisschool benaderd of deze mee wil doen, maar de bedoeling is dat alle wijkbewoners meepraten. Een jury, die bestaat uit een lid per deelnemende organisatie, kiest op 16 november de winnaar.

4 augustus