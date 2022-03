Dordrecht komt met opvangboot voor Oekraïense vluchtelingen

Twee jaar en 12,5 miljoen verder, maar Dordtse Engelenbur­ger­brug is nu écht af

We zijn dik twee jaar en 12,5 miljoen euro verder, maar maandag was de Engelenburgerbrug in Dordrecht dan écht weer open en weer volledig in gebruik. De brug werd officieel weer geopend voor autoverkeer.

15 maart