Dordrecht herdenkt watersnood niet, Papendrecht wél: ‘Glazige blikken als je vertelt over het hoge water’

Bas start crowdfun­ding om natuurdocu over Biesbosch af te kunnen maken: ‘Grootse natuur in een klein land’

Bas Kakes is een Dordtse filmmaker die zijn zinnen heeft gezet op een natuurdocumentaire over de Biesbosch. ,,Het is prachtig om te doen, maar aan zo’n onderneming zit ook een financieel aspect. Daarom zijn we een crowdfunding gestart”, aldus de filmmaker.

25 januari