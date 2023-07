Dordrecht haalt etappestart Tour de Femmes binnen: ‘Stad gaat op mooie manier in beeld worden gebracht’

Dordtse schrijf­ster helpt ‘Super Six’ in de tuin te krijgen

Bij een safari in Afrika wil iedereen de ‘Big Five’ zien, maar thuis in de eigen tuin kun jij uitkijken naar de ‘Super Six’. Het kindervoorleesboek De Tuin met Stip van de Dordtse Anneke van Veen (65) helpt met het naar de tuin lokken van deze zes beestjes. Nu is het boekje landelijk lesmateriaal geworden.