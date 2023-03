Dordrecht gaat voor honderden extra deelauto's en alle inwoners moeten daarvan de voordelen merken

Dordrecht telt nu slechts twintig deelauto's, maar dat gaat de komende jaren rigoureus veranderen. Over twee jaar moeten er al tweehonderd rondrijden en in 2030 moeten dat er vierhonderd zijn. Volgens de gemeente zullen alle inwoners daarvan de voordelen merken. Een aantal wordt bijvoorbeeld geschikt om spullen van de bouwmarkt in te vervoeren.

MyWheels, Greenwheels en de gemeente Dordrecht tekenden woensdag een overeenkomst om het aantal deelauto's in Dordrecht flink te laten toenemen, ook bij nieuwe wijken. Het moet voorkomen dat de stad langzaam maar zeker dichtslibt. Het aantal huizen in Dordrecht stijgt en ook zijn er meer banen. Als steeds meer mensen kiezen voor het gebruik van een deelauto dan heeft dat volgens de gemeente een positief effect op de leefbaarheid in Dordrecht.

Luchtkwaliteit

Auto’s leggen beslag op een belangrijk deel van de openbare ruimte. Door het aanbod van deelauto's te verhogen, hoopt Dordrecht de toename van het aantal privéauto's te beteugelen. Een deelauto vervangt meerdere privéauto’s, verhoogt de bereikbaarheid, verlaagt de parkeerdruk en is goed voor de luchtkwaliteit, is de gedachte erachter.

Uit onderzoek van Greenwheels blijkt dat één deelauto ervoor zorgt dat er elf particuliere auto’s van straat verdwijnen. De gemeente redeneert dat er zo meer ruimte overblijft voor groen, spelen, voetgangers, fietsers en wateropvang.

,,Door samen te werken in Dordrecht kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen gebruikmaken van deelvervoer en openbaar vervoer, waardoor we met elkaar zorgen voor minder stilstaande auto’s in het centrum, maar juist ook daarbuiten’’, aldus Andrew Berkhout van Greenwheels.

‘Eindelijk meer voertuigen’

Mywheels en Greenwheels hebben nu pas twintig deelauto's in Dordrecht, een fractie van het totale aantal van circa 59.600 auto's. Dat is 0,02% van alle auto’s in Dordrecht, dat zijn er circa 59.600. Dat worden er dus veel meer, tot tevredenheid van Dani Sprecher van MyWheels: ,,Het is fijn dat we eindelijk de gelegenheid krijgen om meer voertuigen neer te gaan zetten in Dordrecht.’’

Volledig scherm Een Greenwheels-deelauto, waarvan er meer in Dordrecht komen te staan. © Greenwheels

Om dat mogelijk te maken wil de gemeente ook andere maatregelen op het gebied van parkeren treffen, evenals het verbeteren van voorzieningen voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en het opladen van elektrische auto’s. De bedoeling is dat er een mix van grootte en type auto’s komt, om zo ook een ritje naar de bouwmarkt te maken bijvoorbeeld.

De overeenkomst die de partijen hebben gesloten geldt voor twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van nog een jaar. ,,Dit convenant levert een belangrijke bijdrage aan onze ambitie om onze stad goed bereikbaar te houden”, aldus wethouder Rik van der Linden .

Faillissement

Inwoners en bezoekers van Dordrecht kunnen zich ook al verplaatsen via deelscooters en deelfietsen. Go Sharing, bekend van de duizenden felgroene deelscooters en deelfietsen, kwam eind januari in de problemen nadat zusterbedrijf GreenMo faillissement aanvroeg met tientallen miljoenen euro’s aan schuld, maar is inmiddels gered. Het bedrijf is overgenomen door BinBin, de grootste aanbieder van deelvervoer in Turkije. De scooters van Go Sharing keren als het goed is terug op straat, maar zijn op dit moment nog niet te huren.

Daarnaast zijn er nog scooters van Check. Ook zijn er meerdere aanbieders van deelfietsen in Dordrecht. Naast het in de problemen geraakte Go Sharing gaat het om Donkey Republic.

