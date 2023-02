Dordrecht doneert 91.500 euro extra aan Giro 555

In totaal doneert Dordrecht hiermee 1 euro per inwoner van de stad. Burgemeester Wouter Kolff: ,,De gesprekken met Turkse Dordtenaren zijn ontroerend. We willen met dit gebaar aangeven hoe belangrijk het is dat we als samenleving steun betuigen aan de mensen in het getroffen gebied, maar willen ook om al hun dierbaren in Dordt heen staan. Hoe groot of klein je portemonnee ook is, alle steun is welkom.’’