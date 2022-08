Dordrecht blij met studenten: ‘Bedankt dat jullie voor Dordt hebben gekozen’

De bewustwer­ke­lo­zen... ‘Je zou ze bijna zelf van de bank willen trekken’

Er waren er veel hoor, van mijn generatie… zogeheten ‘bewust’ werklozen. Je werd achttien, had recht op een uitkering (zo wás dat destijds) en dus rende je, na de middelbare school, linea recta richting sociale dienst om een formuliertje in te vullen. Later misschien een studie of een heuse job, maar eerst even ‘in de pauzestand.’

21 augustus