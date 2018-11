Doodgestoken man in Breda is 23-jarige voetballer, voetbalclub in rouw

De 23-jarige man was gisteravond in Breda, toen hij werd neergestoken in de Adriaan van Bergenstraat aan de rand van het centrum van de stad. Het motief is nog onduidelijk, mogelijk ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf.

DFC is in shock nu blijkt dat het slachtoffer een speler is van de club. ,,Ik heb er geen woorden voor, het is afschuwelijk nieuws’’, reageert voorzitter Anne Evers. ,,Gisteren hebben we elkaar nog gesproken na de wedstrijd. Ik ken hem persoonlijk, een prima jongen. Ik kan het niet geloven. Dit is een klap voor DFC.’’