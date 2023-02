Doet Dordrecht genoeg aan woningbouw in de stad of kan er nog wel een tandje bij?

DE KWESTIEJarenlang werden in Dordrecht niet of nauwelijks woningen gebouwd, maar sinds 2018 is het de absolute topprioriteit van het stadsbestuur. Dat gaat met horten en stoten. De ambitie was destijds om binnen vier jaar vierduizend huizen te bouwen om zodoende in de behoefte van de eigen inwoners te voorzien.

Dat werd echter niet gehaald; de teller stokte vorig jaar bij 2644 woningen. Binnenkort wordt het drieduizendste huis sinds 2018 opgeleverd, reden waarom de wethouders Peter Heijkoop en Maarten Burggraaf voorlopig tevreden zijn over het behaalde resultaat, al weten zij ook: het is nog lang niet genoeg om alle Dordtenaren van een huis te voorzien én om de gewenste groei van de stad te bereiken.

Bouwprijzen gestegen

Dat is bepaald geen gemakkelijke opgave, want de bouwprijzen zijn sterk gestegen. Datzelfde geldt voor de rente, wat bouwen duurder maakt, en dan is er nog de problematiek rond stikstofuitstoot. Normaal gesproken duurt het vijf jaar voor een woning wordt opgeleverd, maar Dordrecht zegt allerlei procedures te hebben versneld, waardoor dat in de stad gemiddeld tweeënhalf jaar duurt vanaf het moment dat een plan wordt ingediend.

Ondanks al die beren op de weg zijn op dit moment zo’n 1100 woningen in aanbouw in de stad en om de ambities te halen moet datzelfde tempo er tot en en met 2030 in blijven: elk jaar duizend woningen erbij, waarbij de focus vooral ligt op woningen onder de 355.000 euro én sociale huurwoningen. Daaraan is een schreeuwend tekort.

We willen van u weten of de gemeente Dordrecht voldoende doet om ervoor te zorgen dat iedereen in de stad een betaalbaar dak boven zijn of haar hoofd kan vinden. Of moet er juist nóg een tandje bij?

