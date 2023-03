Doek valt voor deze locatie Wantijschool: 53 leerlingen moeten na zomervakantie naar de Staart

Dat heeft het bestuur van Nestas scholengroep dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een informatieavond. De maatregel is volgens het bestuur nodig om de continuïteit en kwaliteit van de Dordtse school, die in totaal 140 leerlingen heeft, in de toekomst te kunnen waarborgen. De locatie Maasstraat is hemelsbreed 2 kilometer verderop.

Het besluit is onvermijdelijk, zegt Marlou van Lent van scholengroep Nestas: ,,De instroom van nieuwe leerlingen stagneert. Er zijn géén nieuwe inschrijvingen, waardoor de continuïteit op lange termijn onder druk staat. Dan is er in feite een uitsterfbeleid, terwijl je dat niet wilt. Er zijn voldoende leerlingen voor een optimale leeromgeving, zodat ze ook van elkaar kunnen leren.’’ Op de locatie zijn nu alle groepen vertegenwoordigd, zij het in gecombineerde, kleine groepen.

Quote Het zal voor een deel van de kinderen en hun ouders een aanpassing zijn Peter Heijkoop, Wethouder

Ouders reageerden volgens Van Lent dinsdagavond met teleurstelling op het nieuws, onder meer omdat kinderen straks verder van huis van school moeten. ,,Wij zien natuurlijk het liefst dat ze meeverhuizen naar de Maasstraat, maar ook als ouders voor een andere school kiezen, zullen we hen daar zo optimaal mogelijk in begeleiden. Het is natuurlijk niet voor ieder kind verder weg.’’

Leuk is anders

Nestas stelt in een persbericht dat op één locatie de leermiddelen efficiënter kunnen worden ingezet, waar alle leerlingen van profiteren. In datzelfde bericht komt ook wethouder Peter Heijkoop aan het woord: ‘De Nestas scholengroep neemt met deze keuze de verantwoordelijkheid voor het beste onderwijs op de beste plek’.

Maar leuk is anders, vindt Heijkoop: ‘Het zal voor een deel van de kinderen en hun ouders een aanpassing zijn. Nestas heeft de gemeente gevraagd om mee te denken over hoe we deze verhuizing makkelijker kunnen maken voor de ouders. Daartoe zijn we zeker bereid en gaan we in gesprek.’

