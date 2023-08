Dodelijk ongeval is druppel voor al járen bezorgde omwonenden Zuidendijk: ‘Zo'n smiley werkt niet’

LEZERSBRIEVEN Een rel rondom een ‘Kleine Griek’, straatra­ces en zwemmen in een ‘vuil’ Wantij

Er zijn veel kwesties die de lezers in de Drechtsteden deze week bezighouden. Zo is er een fikse rel rond een boa van de gemeente die een lokale ondernemer de maat neemt, is er gedoe rondom Swim to Fight Cancer in het Wantij en speelt er in de binnenstad van alles rondom horeca en terrassen.