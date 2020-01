Dode en vijf zieken aan boord van schip Boskalis na drinken schoonmaakmiddel

Zeer zeldzame kleine burgemees­ter gespot in de Drechtste­den: ‘Erg gaaf!’

12:56 Hij wordt nauwelijks gespot in Nederland, en al helemaal niet in het binnenland. Toch overwintert er een kleine burgemeester - een zeldzame meeuw - in de Drechtsteden. ,,We hopen dat hij iedere winter terugkeert.”