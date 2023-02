Documentaire laat zien wat kinderkanker met Alblasserdamse Fien, haar ouders en zussen doet

De film Stil Water volgt drie gezinnen die moeten leren omgaan met de realiteit van een kind, broertje of zusje met kanker. Fien Goudswaard uit Alblasserdam is één van die drie kinderen. Filmmaker Simonka de Jong mocht haar gezin twee jaar lang volgen: thuis in de kinderkamer, bij behandelingen, samen aan de eettafel, bij de therapeut en bij spannende gesprekken in het Prinses Máxima Centrum.

Emotionele impact

Filmmaker Simonka de Jong maakte eerder Pilotenmasker (2017), over een aantal jonge kinderen met kanker in het Prinses Máxima Centrum. ‘Het idee om me op de ouders en broertjes en zusjes te richten ontstond toen’, zegt zij in een persbericht van de Evangelische Omroep. ‘Ik realiseerde me hoe groot de emotionele impact op het héle gezin is, als er een kind ziek is. Het fascineerde me hoeveel complexe gevoelens het bij broertjes en zusjes oproept en hoe lastig het voor hen is om daar uitdrukking aan te geven.’