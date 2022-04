Dj’s die een begrip maakten van Dancelot doen het 25 jaar na dato nog een keer: ‘Aan gabber deden we niet’

Het was 1987, het jaar waarin Nederland wekenlang in de ban was van de ontvoering van Gerrit-Jan Heijn, 193 mensen omkwamen bij de ramp met veerpont Herald of Free Enterprise en superster Madonna voor het eerst naar Nederland kwam voor twee concerten in de Kuip. Leo Wessels, Dennis de Kievit, Martin Dingemans en Danny Bollaart, inmiddels allemaal de 50 gepasseerd, waren nog jonge ventjes en actief als vrijwilliger bij Bibelot.