Dit Zwijndrechtse restaurant is uitgeroepen tot de beste van heel Zuid-Holland; eindcijfer een 9,6

Zwijndrechtenaren Koen (37) en Casper (44) zijn trots. En terecht, want hun zaak, De Kantine Walburg, is door stemmers van de Nederlandse Horeca Prijzen verkozen tot niet alleen het beste restaurant van Zwijndrecht, maar van heel Zuid-Holland. ,,We kropen steeds verder omhoog. Super.’’

Koen was voordat hij horecaondernemer werd bemanningslid aan boord van een vliegtuig. Hij had toen al de droom om met zijn partner Casper een restaurant te openen. Die kans deed zich in 2019 voor. Koen: ,,Er kwam een pand vrij in winkelcentrum Walburg. We hadden allebei al eerder in de horeca gezeten en met het openen van een restaurant in dat pand, kwam onze droom om samen een zaak te beginnen uit.’’

In 2020 opende de zaak, middenin coronatijd. ,,We waren eerst alleen open voor take-away, toen waren we af en toe, tussen de lockdowns door, open. Sinds februari draait het restaurant volledig.’’ De zaak loopt goed, eigenlijk gaat het steeds beter. Die bevestiging kreeg het stel het afgelopen weekend, toen bleek dat het publiek het restaurant verkoos als de beste van de provincie Zuid-Holland.

Door gasten genomineerd

De publieksprijs is door de ‘Nederlandse Horeca Prijzen’ opgezet. Gasten kunnen hun favoriete plek nomineren en vervolgens kan er wekenlang op de restaurants gestemd worden. De winnaar van de jaarlijkse verkiezing wordt bepaald door het aantal stemmen. De Kantine van Koen en Casper kreeg honderden stemmen en werd daarmee eerste. De algehele waardering voor het restaurant kwam uit op het cijfer 9,6.

De mannen hielden de stand in de gaten. ,,Op een gegeven moment zag ik dat we in de gemeente bovenaan stonden, maar door de weken heen kropen we steeds hoger in de lijst van de provincie. Het was wel even spannend, maar we zijn er erg blij mee en trots op het hele team.’’

Volgens Koen heeft De Kantine trouwe gasten. ,,We hebben er daar veel van. We besteden veel aandacht aan ze, en we werken met verse producten uit de regio. We zijn een soort olievlek, die zich steeds meer uitbreidt. Het is hier altijd vol en het gaat gewoon goed. We zijn, nogmaals, zeer trots.’’ In januari volgt de uitreiking van de prijs, die het team mag ophalen in het Ouwehands Dierenpark. ,,Bedankt voor het stemmen!’’

