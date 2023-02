Dit zijn de vijf beste restaurants in Dordrecht volgens de Gault&Millau 2023

indebuurt.nlWaar in Dordrecht kun je het lekkerst eten? Dat onderzochten de juryleden van de restaurantgids Gault&Millau. Hun conclusie: bij vijf restaurants in de stad zit je goed. Heel goed. Zij staan allemaal in de nieuwe gids van Gault&Millau, die maandag 13 februari werd gepresenteerd.

Over Gault&Millau

De restaurantgids van Gault&Millau is te vergelijken met de Michelingids. Wel met een belangrijk verschil: restaurants worden bij Gault&Millau symbolisch bekroond met koksmutsen in plaats van sterren. Hoeveel koksmutsen een restaurant krijgt, hangt af van een aantal factoren. Zo is de smaak van de gerechten natuurlijk belangrijk, maar ook de ontvangst, adviezen voor wijn, sfeer en nog veel meer.

Negentien categorieën

In totaal hebben 850 restaurants in Nederland de gids gehaald, 75 daarvan staan er voor het eerst in. Ook een Dordtse horecazaak heeft voor het eerst de erelijst gehaald. De restaurants zijn onderverdeeld in negentien categorieën, waaronder beste groenterestaurant, beste cocktailbar, maar ook mooiste terras en beste sommelier.

DeliCees

DeliCees is het eerste Dordtse restaurant dat je in de gids terugziet. De jury zegt over DeliCees dat het een geweldige locatie heeft aan de voet van de Grote Kerk. Ook zijn ze gecharmeerd van Cees Timmerman als kok en partner Ester Weber als sommelière. Ze krijgen 14 punten en twee koksmutsen.

“Elegante amuses als tonijn in duindoorn- en wortelsap, babi ketjap van secreto Ibérico en met gerookte olijfolie geïmpregneerde honingmeloen passeren als echte smaakbommen de revue. Evenals perfect gebakken coquille op geblakerde calçot, tuille van ui, gerookt amandelkruim en romesco of malse plakjes entrecote bij enoki en roedjak manis in kalfsjus met rendangspecerijen. Nagerecht is eveneens zeer fijn verzorgd: ijs van zwarte sesam, hangop van geitenyoghurt, witte chocolade en gedroogde pruim. Puik adres!”

Herberg De Kop van ’t Land

Ook Herberg De Kop van ’t Land heeft een plekje in de restaurantgids gekregen en de score is hoger dan vorig jaar. Vorig jaar ging het om 13,5 punt en een koksmuts. Nu heeft Kop van ’t Land 14 punten en twee koksmutsen. De jury vindt dat Ewout Faase een innovatieve keuken heeft.

“Zijn kookstijl is volledig vegetarisch en wekelijks stelt hij een menu samen waar ook niet-vegetariërs van versteld staan. Prachtig gepresenteerde smaakbommetjes zijn het, van begin tot eind, waaronder spitskool met gepekelde pompoen, parelgort, peterselie, gerookte dooier en saus van peterselie en wei. Gastvrouw Liesbeth Kroeze schenkt er interessante wijnen bij, veel vins naturels en bio. Bijzonder aangename sfeer en bediening.”

De Stroper

De jury was ook onder de indruk van De Stroper. Het restaurant bij de Wijnbrug is al jaren een begrip in Dordrecht. In het juryrapport staat dat ze twaalf punten hebben gekregen.

“Familiaire sfeer, centrale kleine keuken, betaalbare kaart en kwieke jongedamesservice waren, en zijn na vier decennia nog steeds, de troeven van dit aangename visrestaurant op entresolhoogte boven de oudste gracht van Dordrecht. Mark Bakker, al jaren maître-sommelier, heeft in 2023 de zaak overgenomen van Edwin Roestenberg. Chef-kok Mitchel de Deugd is gebleven. Van zijn hand komen dagverse lekkernijen geënt op de klassieke keuken, zoals huisgemaakte kroketjes van Hollandse garnalen en peterselie salpicon, bij citroenmayonaise, kropsla en bieslook. Of Zeeuwse mosselen in nage van witte wijn en chorizo en dampend voorgezet in marinarasaus met een tikkeltje room.”

Bistro Twee33

Bistro Twee33 is dit jaar een nieuwkomer in de gids met twaalf punten. Dat komt volgens de jury met name door de combinatie van bistroklassiekers, heerlijke wijnen, aangename ambiance en fatsoenlijke prijzen. Ook de brede keuze à la care, dus geen verplichte menu’s, is een pluspunt.

“Horecaondernemer Frank Mol vernoemde zijn Bistro Twee 33 naar het huisnummer in de Dordtse Wijnstraat. Welkom in onze selectie. We proeven rijk gelardeerde terrine van eend met ‘kaviaar’ van mosterdzaad, gel van kalamansi en briochebrood. Een door chef-kok Frank Plomp in zijn open keuken met de handgesneden rundcarpaccio is verrijkt met truffelcrème, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas. Hoofdgerecht is foutloos gebakken schol bij uitgebalanceerde garnituur van geroosterde hokkaido-pompoen, wittewijnsaus, ‘nduja en ansjovisboter. Fijne laagjes bladerdeeg gevuld met crème van yuzu en witte chocolade als slot.”

Villa Augustus

Ook de chefs bij Villa Augustus kunnen een feestje vieren! De horecazaak wordt bekroond met twaalf punten. In het juryrapport staat onder meer:

“Heerlijk toeven in Villa Augustus, een hotel & restaurant op het terrein van de voormalige watertoren aan het Wantij te Dordrecht. Het pomphuis is omgebouwd tot restaurant en wordt omgeven door een tuin van 1,5 ha die het restaurant voorziet van bloemen, groenten, fruit en kruiden. Eigentijds fijn eten en leuke wijnen, alles met een aangename prijsstelling en prima service. Genieten van spannende gerechten zoals bouchot mosseltjes of van malse, sappige kreeft uit de oven.”

