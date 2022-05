Dit is wat je dit weekend (en morgenavond) kunt doen bij het mega-evenement Dordt in Stoom

De 19de editie van Dordt in Stoom gaat vrijdagavond van start. De organisatie verwacht maar liefst een kwart miljoen mensen op het grotendeels gratis driedaagse spektakel. Hieronder een greep uit het programma: wat is er waar en wanneer te doen in Dordrecht dit weekend.

Dordt in Stoom wordt vrijdagavond om 19.30 uur officieel ingeluid met de Vlootschouw en om 20.00 uur volgt er een stoomfluitconcert. Bezoekers kunnen dit zien vanaf het Groothoofd en de Merwekade, maar ook vanaf de oevers in Zwijndrecht en Papendrecht is de Vlootschouw goed zichtbaar.

Vrijdagavond belooft spectaculair te worden, maar het grootste stoomevenement van Europa duurt tot en met zondag. Het is verspreid over twee gebieden in Dordrecht; de binnenstad en het buitengebied in de Biesbosch. De entree is grotendeels gratis, maar bezoekers kunnen bij alle vertrekpunten ook een 'Stoomrondje Dordt’ kopen.

De tekst gaat onder de afbeelding verder.

Volledig scherm Een kleine impressie van een eerdere Vlootschouw van Dordt in Stoom © Rinie Boon

Met die dagkaart kun je in de stoomtrein, in de historische bussen, heb je toegang tot de modelbouwshow, kun je verschillende schepen in en enkele rondvaarten maken. De modelbouwshow is zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur te zien aan de Kerkeplaat, waar je ook met de dagkaart vanaf de stad heen kunt met de speciale bootverbinding. Een dagkaart kost voor volwassenen 18 euro, voor kinderen van vier tot en met dertien jaar is dat 14 euro.

Genoeg gratis te doen

Voor wie slechts enkele activiteiten wil doen, zijn er ook gewoon losse kaartjes te koop. De meeste zaken zijn sowieso gratis. Zo is er vanaf 17.30 uur een stoomparade die vanaf de Aardappelmarkt vertrekt en wordt de Wolwevershaven het gehele weekend omgetoverd tot een jaren 30 sfeertje met zalmvissers en palingrokers. Ook is er bij de Nieuwe Haven een stoommarkt en zijn er bij het Otto Dickeplein modelboten te zien.

Volledig scherm Drukte tijdens de laatste editie van Dordt in Stoom, in 2018. © Milan Rinck

In het havengebied nabij het Groothoofd en de Merwekade zijn tientallen stoomschepen, stoommachines en stoomwerktuigen te bezichtigen, die nu, vlak voor de start van het evenement, langzaamaan Dordrecht bereiken.

Ook een muzikaal festijn

Er zijn verschillende koren bij met name de Merwekade. Ook zijn er beide dagen livemuziek, een fanfare en staan er orgels bij het havengebied. Daardoor zal de sfeer ook vanaf de Dordtse terrassen in het centrum te proeven zijn. Een groep Dordtse schilders werkt tijdens Dordt in Stoom ‘live’ in het centrum. Wat ze maken, bieden ze aan in verschillende etalages in de binnenstad.

Het volledige programma van Dordt in Stoom is te vinden op hun website.

Volledig scherm De plattegrond van Dordt in Stoom © Dordt in Stoom

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.