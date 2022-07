Dit is waarom patiënten achterstevoren worden vervoerd in een ambulance

TERRAS TOP 100 Spek & Bonen heeft beste terras van Zuid-Hol­land: ‘Trots op ons team’

Grandcafé Spek & Bonen in Sliedrecht is maandag door vakblad Misset Horeca uitgeroepen tot het beste terras van Zuid-Holland. De zaak in het Baggerdorp eindigt daarnaast op de achtste plaats van de landelijke Terras Top 100.

