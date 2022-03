Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Zwijndrecht

Algemeen Belang Zwijndrecht is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Zwijndrecht. De partij steeg van acht naar tien zetels, nadat ze vier jaar geleden ook al drie zetels won. ,,Dit is de beloning voor vier jaar lang campagnevoeren, vier jaar waarin de bewoners ons aan hun kant vonden", aldus een opgetogen lijsttrekker Fred Loos.

ABZ boekte de nieuwe winst in een verkiezingsronde waarin de opkomst ongekend laag was. Die was slechts 43 procent, wat betekent dat 21000 van de 37000 kiesgerechtigden er voor koos om niet te stemmen. ,,Dit is beschamend”, reageerde burgemeester Hein van der Loo: ,,We moeten er met elkaar voor zorgen dat er de volgende keer veel meer mensen op komen dagen.

Geen absolute meerderheid

Met tien van de 27 zetels bleef ABZ overigens nog ver verwijderd van de monsterzege die Echt Voor Barendrecht in de buurgemeente boekte. Die telt daar nu 20 van de 29 zetels. Loos is er bepaald niet jaloers op. ,,Dat is niet gezond, dat betekent gewoon dat je altijd je zin krijgt. Bij ons doet elke zetel er nog toe.’’ Hij wil ook de komende vier jaar verder volgens het Zwijndrechtse model, waarbij de partijen samen een programma maken en allemaal de kans krijgen een goede wethouder aan te leveren.

De tien zetels voor ABZ betekenen ook dat PvdA-raadslid Nihat Kahveci in de nieuwe raad terugkomt namens ABZ. Na twee periodes bedankte de PvdA hem voor de bewezen diensten en bood hij zich aan bij de partij van Loos. ,,Ik zag het niet zitten om door te gaan met een partij die het mij niet ziet zitten, maar ik neem mijn aanhang wel mee’', vertelt hij.

Hoewel hij zich nog niet rijk wilde rekenen (De definitieve uitslag komt maandag pas), glunderde hij breeduit. Ondertussen wordt hij op de verkiezingsavond in het gemeentehuis van Zwijndrecht al uitgebreid gefeliciteerd. ,,Als iemand het verdient, ben jij het’', zei bijvoorbeeld VVD-raadslid Ron Bijl.

Het is niet voor het eerst dat hij verrassend in de gemeenteraad terecht komt. In 2014 stond hij elfde op de lijst van de PvdA, maar kwam hij dankzij voorkeursstemmen alsnog in de fractie terecht.

SP weggevallen, GroenLinks wint zetel terug

De enige andere winnaar in Zwijndrecht was GroenLinks. Dat won de vier jaar geleden verloren tweede zetel weer terug. ,,Dit voelt super, al hebben we er natuurlijk wel baat bij dat de SP is weggevallen’', reageerde lijsttrekker Lia Prins, die het stokje van de vertrekkende Laura Kroes overneemt..

Het CDA bleef stabiel op drie zetels, maar die uitslag voelde voor de nieuwe lijsttrekker Johan Limberger als een overwinning. ,,We hebben met en nieuw team enthousiast campagne gevoerd, maar ik had er niet op durven hopen. Landelijk hebben we de wind tegen en plaatselijk hebben we natuurlijk ook een aantal pittige dossiers gehad.’’

Quote Dat wij bij een lage opkomst zoveel verliezen, is wel heel verrassend. Ik snap het niet. Andries van Gemerden, ChristenUnie-SGP

Dat de ChristenUnie-SGP van vijf naar vier zetels zakte, kwam hard aan bij lijsttrekker Andries van Gemerden: ,,Ik kan gissen, maar ik heb geen verklaring. Zijn partij heeft traditioneel een zeer trouwe aanhang, waardoor ze doorgaans profiteert van een lage opkomst. ,,Ik weet wel dat vijf zetels meer is dan waar we gezien onze kerkelijke aanhang op mogen rekenen, maar dan nog is dit verrassend.’’

D66 verloor één zetel en houdt er eentje over. ,,We hebben ons stinkende best gedaan, maar het was niet genoeg’', treurde lijsttrekker Sabine Schipper: ,,Het enige dat ik me kan bedenken is dat Wim van der Does ons ontvallen is. Hij trok altijd veel stemmen in Heerjansdam.’’

Naam Zwijndrechtse Plus Partij mogelijk verwarrend

De Zwijndrechtse Plus Partij, een afsplitsing van de PvdA, bleef tot teleurstelling van eerste man Freek Hartmeijer opnieuw op twee zetels steken. Ook gezien de landelijke opmars van de lokalen had hij op meer gehoopt: ,,Misschien is onze naam niet goed, dat mensen bij de naam Plus aan de ouderenpartij met die naam denken’', oppert hij.

De PvdA zelf bleef stabiel op twee zetels, hoewel voorman Gerard Slotema stiekem op meer gerekend had. ,,Maar uiteindelijk word je dan toch afgerekend op landelijke zaken.

De VVD van Robert Kreukniet had en hield drie zetels. De VVD-voorman ziet dat net als Slotema vooral als een uitvloeisel van een landelijke trend. Men zet ons neer als landelijke partijen tegenover de lokalen en het lukt maar niet om die beeldvorming te kantelen.’’

Bekijk hier de uitslagen van alle gemeenten in de Drechtsteden en Molenlanden.

