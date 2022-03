Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Hendrik-Ido-Ambacht

Voor Ambacht Uw Belang (A.U.B.) pakten de verkiezingen dramatisch uit. De partij verloor zijn enige zetel. Lijsttrekker Harm Groenendijk is teleurgesteld. ,,Er is gekozen voor partijen die weinig op hebben met de lokale belangen.”

De situatie in Oekraïne pakte volgens de lokale partijen uit in het voordeel van de landelijke partijen. ,,Men zoekt naar veiligheid en kiest voor partijen die hen vertrouwd overkomen’’, erkende PvdA’er Bert van der Wulp. Zijn partij ging van één naar twee zetels.

Gemeente Belangen blijft de tweede partij maar verloor wel een zetel en komt nu uit op vier zetels. ,,Het is dubbel’’, aldus lijsttrekker Marjet Vogelaar. ,,Het is een mooie uitslag, dat meen ik echt. Maar ik vind het wel jammer dat we één zetel kwijt zijn, want we zijn altijd op straat. Niet alleen in campagnetijd. We gaan nóg beter ons best doen.’’

Het CDA verloor een zetel en komt uit op twee. Lijsttrekker Steven van Die: ,,Zeker gezien de landelijke trend bij het CDA ben ik niet geheel ontevreden.’’ Ook D66 behaalde 2 zetels, net als vier jaar geleden.

Volledig scherm SGP-ChristenUnie blijft zoals verwacht de grootste in Hendrik-Ido-Ambacht. © AD

De verrassing kwam van Realistisch Ambacht. De partij van Oene Doevendans komt de raad in met twee zetels. Doevendans stapte tijdens de afgelopen raadsperiode uit de VVD om met zijn eigen partij verder te gaan. Afgaand op het aantal stemmen is Realistisch Ambacht vierde geworden. Doevendans krijgt van alle kanten felicitaties. ,,Ik ga een fles champagne opentrekken.’’ Over het succes: ,,Wij zijn behoorlijk uitgesproken. We hebben een sterke mening en uiten die ook. We kijken naar zaken die beter kunnen en werken daaraan. Dat wordt blijkbaar gewaardeerd.’’

Echt Voor Ambacht (E.V.A.) blijft op één zetel staan. Jammer, vindt lijsttrekker Adrie Scheurwater. ,,Maar de kiezer heeft altijd gelijk.’’

SGP-ChristenUnie is de dominante partij in Hendrik-Ido-Ambacht, zei de nummer twee van E.V.A. vooraf al. Arno Stam: ,,Ze leggen te veel beslag op de zondag. Er mag wel een beetje meer gaan leven hier.”

Lijsttrekker André Flach van de SGP-ChristenUnie vond het desondanks toch weer spannend. ,,Je begint tenslotte iedere verkiezingen weer op nul.’’

De VVD blijft op drie zetels. Lijsttrekker Jauharina ten Seldam toonde zich tevreden. ,,Het is een mooie, uitgebalanceerde uitslag.’’

De verkiezingen zijn volgens burgemeester Jan Heijkoop heel goed verlopen. Het opkomstpercentage was iets lager (57,09 procent) dan vier jaar geleden (58,4 procent). ,,Ik ben blij dat het in elk geval niet lager is. De verwachting was dat meer kiezers weg zouden blijven omdat het algehele vertrouwen in de politiek is afgenomen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de uitslagen van alle gemeenten in de Drechtsteden en Molenlanden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.