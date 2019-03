Dit is de eerste headliner van festival Wantijpop

COLUMN Zoeken naar Dordtena­ren om op te stemmen

6:16 Natuurlijk ga ik komende woensdag ‘provinciaal’ stemmen. En ja, ik weet dat ik me onlangs op deze plek behoorlijk kritisch heb uitgelaten over nut en noodzaak van het fenomeen provincie, maar dat neemt niet weg dat ik naar de stembus gaan nog altijd beschouw als een voorrecht... een voorrecht dat letterlijk ‘bevochten’ is door generaties vóór ons.